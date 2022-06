Maffei: «Bene la linea verde e i giovani, ma la Lazio...»

Il noto giornalista Fabrizio Maffei ha detto la sua sul calciomercato della Lazio, partendo dall’acquisto di Cancellieri

«La Lazio sta allestendo tutt’altro che un instant team. Si sta lavorando in prospettiva, con scommesse che mi auguro che poi portino risultati. Io ho qualche perplessità Non vedo questa urgenza di andare a prendere un esterno alto con le carenze difensive che ha la Lazio. Portare Cancellieri va bene. Lui è sicuramente bravo, ma non parliamo di un titolare. Gila partirà titolare? Non credo. La domanda è: la Lazio ha il tempo di aspettare questi ragazzi? Abbiamo un telaio adeguato per poterci permettere l’attesa? Questo è il mio timore e il mio pensiero. E’ una politica condivisibile quella dei giovani, ma mi aspettavo un intervento forte sul mercato per colmare le lacune che i biancocelesti. La mia visione è questa ed è molto legata al presente, quindi non sono soddisfatto. Servirebbero almeno due giocatori pronti per partire in ritiro».