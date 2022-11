Luca Pellegrini: «La Juve continuerà a scalare la classifica»

Luca Pellegrini, giocatore in prestito all’Eintracht ma di proprietà della Juve, ha detto la sua sul cammino dei bianconeri

«La Juve risalirà, perché ha uomini veri. Sono una squadra fortissima e ho grande stima di tutti i giocatori. Io sono sicuro che arriveranno al loro traguardo. Esperienza in Germania? Sto vivendo un’avventura nuova e il fatto che la squadra stia andando bene aiuta tanto. Sono tante le differenze, dal cibo all’orario dei pasti, passando al fatto che i tifosi non smettono di incitarci per tutti i novanta minuti. Abbiamo ancora margini di miglioramento e a Napoli proveremo a giocarcela. Loro sono forti e con una rosa lunga, ma nel calcio tutto è possibile».