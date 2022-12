Lotito: «Decreto salva calcio? Ormai è una caccia alle streghe»

Lotito ha ancora una volta fatto chiarezza suola sua proposta di rateizzazione delle tasse, che ha suscitato polemiche

Lotito ha ancora una volta fatto chiarezza suola sua proposta di rateizzazione delle tasse, che ha suscitato polemiche, Queste le sue parole:

«Ma quale salva-calcio! Basta con la caccia alle streghe. Parliamo di tutti gli sport. Pallavolo, basket, piscine. C’è già un decreto quarter no? Articolo 13. Al fine di sostenere le federazioni sportive… tutta la cronistoria… ecco: i versamenti sospesi possono essere effettuati senza sanzioni e interessi. I precedenti governi e tutte le forza politiche avevano sospeso i versamenti, in attesa di rateizzarli. Ora lo Stato chiede i soldi tutti insieme? Allora tanto valeva pagare prima. Cosa è cambiato ora? Noi non vogliamo favori. Tra l’altro lo sport è l’unica categoria che non ha mai ricevuto ristori. Il cinema ha avuto una prima tranche di 800 milioni a fondo perduto, poi altri 200 da questo governo. Sono più i danni per un cinema chiuso o per uno stadio chiuso? Eppure lo sport non chiede soldi a fondo perduto. Si sono continuati a fare debiti? Si sono fatti i conti sulle casse e poi sono cambiate le norme. Vediamo come sono stati gestiti i cinema».