Lotito, estasi post Bergamo: «Ho visto una grande Lazio. E sull'Olimpico...»

Anche il presidente Claudio Lotito è rimasto entusiasta della prestazione della Lazio sul campo delll’Atalanta. Il patron si è confessato ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole.

PRESTAZIONE – «Abbiamo vinto su un campo difficile, giocando un grande calcio. Ho visto una Lazio bellissima. Mi ha colpito il fatto che il risultato non sia mai stato in discussione. Una grandissima soddisfazione e sia il tecnico che la squadra meritavamo i complimenti».

OLIMPICO – «Ha ragione Sarri. La palla non corre e non siamo una squadra tecnica, che ha bisogno di un bel campo. Speriamo nell’impegno di Sport e Salute per migliore il terreno dell’Olimpico».