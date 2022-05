Leiva: «Potrei rimanere in Italia. Sulla finale di Champions...»

Leiva, presente a Parigi per la finale di Champions, ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere ancora in Italia

Leiva, presente a Parigi per la finale di Champions, ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere ancora in Italia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

FUTURO – «Io ancora in Italia? La mia avventura con la Lazio è finita. Ora devo aspettare, vado in vacanza e vediamo. L’Italia è stato un paese che mi ha fatto stare benissimo dal primo giorno, la mia famiglia è abituata. Vediamo in futuro se ci sarà la possibilità di continuare da voi; non è scontato, magari potrei anche rimanere».

FINALE – «È la gara più importante per una squadra europea. Sarà molto difficile oggi, ma ho tanta fiducia che il Liverpool possa vincere, perché sta facendo una grande stagione, che speriamo oggi possa chiudersi nel migliore dei modi. Il Real ha vinto 7 finali di fila? Sì, ma anche il Liverpool ha disputato 3 finali negli ultimi 5 anni, e ne ha perse poche. La squadra di Klopp ha un’esperienza grandissima. I dettagli fanno la differenza in partite così. Speriamo che oggi il Liverpool faccia meno errori. Penso che chi sbaglierà di meno vincerà».

CENTROCAMPISTI – «A centrocampo tutte e due le squadre hanno giocatori fortissimi. Secondo me in quel ruolo Casemiro e Fabinho sono oggi i due migliori al mondo. Ovviamente poi c’è Modric, con la sua qualità, ma anche Thiago. Insomma, le due squadre hanno giocatori fortissimi in entrambi i ruoli. Speriamo quindi prima in una grandissima partita, e poi che il Liverpool finisca con un bel trofeo».

