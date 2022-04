Luis Alberto: «Ricordo il mio gol al Milan, ma mi è rimasta nel cuore...»

Luis Alberto ha parlato in vista del match di domani tra Lazio e Milan. Queste le sue parole, riportate dal match program

Luis Alberto ha parlato in vista del match di domani tra Lazio e Milan. Queste le sue parole, riportate dal match program della società biancoceleste. Lo spagnolo ha soprattutto ricordato il suo gol ai rossoneri, arrivato nel 2017, ma non solo:

GOL AL MILAN – «Quel mio gol mi ha fato un’emozione incredibile. Per me è stato importante segnare quel giorno, visto che venivo da una situazione complicata. Giocammo benissimo e battemmo 4-1 una grande squadra come il Milan. E fu speciale trovare il mio primo gol all’Olimpico proprio in quell’occasione».

2019 – «La gara contro i rossoneri alla quale sono più legato è però quella di San Siro del novembre 2019, quando servii l’assist per il gol decisivo di Correa. La Lazio tornò a vincere in casa del Milan dopo 30 anni, grazie alla grande prestazione di tutta la squadra. Quella, ad oggi, è stata la mia miglior partita in biancoceleste».