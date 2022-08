Klopp: «Mondiali in Qatar? Un vero e proprio errore»

Klopp ci è andato giù duro sui Mondiali in Qatar, che prenderanno via il prossimo inverno. Queste le sue parole

Klopp ci è andato giù duro sui Mondiali in Qatar, che prenderanno via il prossimo inverno. Queste le sue parole, dette durante la conferenza stampa di presentazione di Fulham-Liverpool, in programma domani:

«Sono arrabbiato. Il motivo? Io penso che i Mondiali in Qatar arrivino nel momento sbagliato e per i motivi sbagliati. Il problema è che tutti sanno che questo calendario è sbagliato, ma nessuno ne parla. Dovremmo confrontarci tra le parti in causa, ma ognuno ha i propri interessi e ciò non facilita le cose».