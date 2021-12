Kahn: «Servirebbe un tetto salariale»

Il Ceo del Bayern Monaco Olivier Kahn ha parlato della possibilità introdurre un tetto salariale, con delle possibili sanzioni

Il Ceo del Bayern Monaco Olivier Kahn ha parlato della possibilità introdurre un tetto salariale, con delle possibili sanzioni. Queste le sue parole, dette in un’intervista rilasciata alla stampa tedesca:

«Vogliamo un tetto salariale, un massimale come monte ingaggi e delle sanzioni che facciano male e siano reali, anche per le grandi società. Non vogliamo altro che il controllo dei costi nel mondo del calcio».