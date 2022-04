Italiano: «Vogliamo l'Europa, ma ora...»

Italiano ha analizzato la sconfitta della sua Fiorentina sul campo della Salernitana. Queste le sue parole

«Nel primo tempo abbiamo approcciato stranamente non bene, perché di solito questo non lo sbagliamo. Abbiamo subito la loro foga e il loro furore iniziale. Nella ripresa però siamo cresciuti e abbiamo pagato l’unica disattenzione. Dobbiamo cercare di non subire a livello mentale e non far pesare questa sconfitta. L’obiettivo è rimanere in quelle zone che dalla prima giornata ci meritiamo. Siamo attaccati a quella zona e ci vogliamo rimanere, ma dipende tutto da noi».