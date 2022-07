Italiano: «Lo scorso anno mancati nel finale. E sulla crescita...»

Italiano ha analizzato la scorsa stagione della Fiorentina, proiettandosi però anche il verso il futuro. Queste le sue parole, arrivate dopo l’amichevole vinta 4-0 con la Triestina e riportate da Firenzeviola.it:

«Sono contento di come è andato questo ritiro. I ragazzi sono cresciuti fisicamente. Dobbiamo cercare di migliorare in tutto, in primis nella mentalità che siamo riusciti a cambiare nello scorso anno. Secondo me possiamo migliorare ancora la nostra attitudine. Dobbiamo avere sempre il furore giusto e allo stesso tempo non buttare via le partite in pugno. L’anno scorso ne abbiamo perse tante nei minuti finali».