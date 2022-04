Innocenzo Mazzini: «Vanno rifondati i settori giovanili»

Innocenzo Mazzini, ex vice-presidente della Figc, ha detto la sua sul momento che sta vivendo il calcio italiano

L’ex vice-presidente della Figc Innocenzo Mazzini ha detto la sua su quello che è il momento che sta vivendo il calcio italiano, non solo per l’eliminazione dai Mondiali. Queste le sue, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Io sono sempre perplesso, perché ogni volta che c’è qualcosa che non va si torna a parlare dei settori giovanili. Sono anni che se ne parla, ma dalle parole bisogna passare ai fatti. Negli anni in cui sono stato presidente del settore giovanile ho provato a dare un impulso. Bisogna tornare a valorizzare i settori giovanili per salvare le società, che hanno accumulato debiti. C’è però bisogno di istruttori abili. Stranieri? I limiti dovrebbero essere nei dirigenti che capiscono il perché si prendono gli stranieri. Si prendono quando sono molto bravi, ma di giocatori stranieri molto bravi ce ne sono pochi, qui ci sono giocatori stranieri che hanno più o meno le qualità dei nostri. Ma è tutta una questione di bilanci e plusvalenze».