Impallomeni: «Inevitabile puntare sui parametri zero»

Impallomeni ha analizzato il calciomercato della Lazio, ma non solo, soffermandosi sulla questione parametri zero. Queste le sue parole ai microfoni di Tmw Radio:

«Parametri zero? È una strada obbligata, visto che i soldi sono pochi. Servono idee per contrastare le altre. Marcelo? Credo che sarebbe un colpo clamoroso. Lui è il giocatore più vincente della storia del Real Madrid, non è bollito, perché ha 34 anni ma è un gran colpo. Mertens? Sarri lo conosce. Il belga ha tecnica, esperienza e gol. Sarebbero due operazioni da promuovere».