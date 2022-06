Immobile fa chiarezza: «Non ho lasciato la Nazionale. Il mio obiettivo...»

Ciro Immobile, alla consegna del Leone d’Oro ha fatto chiarezza anche su quello che potrebbe essere il suo futuro in Nazionale

Ciro Immobile, alla consegna del Leone d’Oro ha fatto chiarezza anche su quello che potrebbe essere il suo futuro in Nazionale, Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei cronisti presenti:

«Non mi sono ritirato dalla Nazionale. L’Italia è il mio sogno da quando ero bambino. L’emozione della vittoria all’Europeo è stato un qualcosa di inspiegabile. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario ed allo stesso modo abbiamo fatto una grande cavolata come quella del mondiale, che ci porteremo dentro proprio come quella della vittoria».