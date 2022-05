Hernanes: «Mi aspettavo di più da Felipe Anderson. Su Milinkovic...»

Hernanes ha ricordato il suo passato alla Lazio, toccando davvero tantissimi temi. Queste le parole del brasiliano

JUVE-LAZIO – «Vedo meglio i biancocelesti. La Juve viene dalla finale di Coppa Italia, che potrebbe farsi sentire. La spinta dello Stadium potrebbe fare la differenza, ma la Lazio ha un grande obiettivo da raggiungere».

SARRI – «Penso che verrà accolto bene dal tifo juventino. Vincere lo scudetto non è scontato e quindi lui ha fatto bene a Torino».

MILINKOVIC – «Non ho visto tantissime partite. Mi sono preso un periodo di transizione. Comunque lui è uno dei centrocampisti più forti, anche se non posso dare un giudizio troppo preciso. Però, insomma, sì mi piace molto e ha grandi qualità».

FELIPE ANDERSON – «Mi ricordo bene le sue stagioni con la maglia biancoceleste. Lui ha fatto dei gol straordinari. Mi ricordo la sua doppietta quando io ero all’Inter. Mi dispiace che si sia un po’ perso. Poteva arrivare molto in alto. Ha tutto: velocità, qualità, senso del gol, assist. Io volevo vederlo volare ancora più in alto».

PASSATO E RITIRO – «Ho fatto cinque mesi a Recife e andava tutto bene. A dicembre sono tornato in Italia. Mi mancava molto, perché avevo tanti ricordi. A un certo ho perso le decisioni per tornare a giocare dopo tanti mesi fermo. Non avevo più voglia per mettermi in gioco e fare calcio ad alto livello».

SCUDETTO – «Secondo me l’Inter è più forte, ma il Milan è stato bravo a cogliere l’attimo e a sfruttare qualche incertezza in casa nerazzurra. Adesso sarà difficile per la squadra di Inzaghi ribaltare la situazione. Comunque questo è il bello del calcio».

PRESENTE – «Ho iniziato questa nuova attività nel mondo dei vini. Ho conosciuto questo settore, venendo in Italia. Adesso sono vicino a Torino e facciamo alcune attività nel mondo della ristorazione».

TIFOSI – «I tifosi laziali sono sempre nel cuore. Mi auguro di poterli salutare, venendo presto a Roma».