Giulini: «La salvezza è un obiettivo cruciale»

Giulini, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo stadio, ha parlato del futuro e degli obiettivi del Cagliari, che sabato sera ospiterà la Lazio:

«Saranno due mesi per noi cruciali. Ora dobbiamo stare concentrati, perché la salbezza è un obiettivo difficile e non scontato. Veniamo da una partita più che discreta, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Stiamo cercando di recuperare un disastroso girone di andata».