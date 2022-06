Giordano: «Mertens sarebbe perfetto per Sarri. In difesa ho un sogno»

Bruno Giordano ha detto la sua sul calciomercato della Lazio, soffermandosi sull’ipotesi di Mertens. Queste le sue parole

Bruno Giordano ha detto la sua sul calciomercato della Lazio, soffermandosi sull’ipotesi di Mertens. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

COLLOCAZIONE MERTENS – «Mertens lo vedo meglio nella Lazio di Sarri rispetto alla Roma. Lui è fortissimo nel fraseggio, stile di gioco che ama il tecnico biancoceleste. Mourinho ricerca spazi ampi, cosa che non disdegna, ma rispetto al modo di pensare calcio della Lazio, il belga sarebbe perfetto. Poi avrebbe un adattamento immediato, visto che conosce il mister».

SOGNO DEMIRAL –«Per quanto riguarda la difesa, mi chiedo se la Lazio possa inserirsi nella questione Demiral tra Juventus ed Atalanta. La Dea non lo riscatta per 15-20 milioni. Ovvio che non sono pochi, ma sarebbe un calciatore perfetto per sistemare il reparto difensivo. Con Romagnoli formerebbe una grande coppia. Mi rendo conto che ci potrebbero essere offerte anche dall’Inghilterra per lui superiori alla cifra fissata per il riscatto. Insomma, possibile che sia inarrivabile. Ma se ci fosse una possibilità farei il grande investimento per lui».