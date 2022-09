Giordano: «Si parla di arbitri per nascondere i difetti»

Bruno Giordano ha analizzato quanto accaduto durante Lazio-Napoli, soffermandosi anche sulle dichiarazioni di Sarri

Bruno Giordano ha analizzato quanto accaduto durante Lazio-Napoli, soffermandosi anche sulle dichiarazioni di Sarri. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei:

«Se si parla soltanto della questione arbitrale si rischia di nascondere dei problemi che ci sono. Le distanze tra Lazio e Napoli rispetto alla passata stagione restano. Vista la rosa e la gara, differenze ci sono. Il Napoli appartiene al ceto alto del campionato con milanese e Juventus. La Lazio ha mostrato i soliti difetti. Diciamo che a volte riesci a nasconderli, altre volte no. Zero cambi rispetto alla precedente partita? Credo che Sarri abbia fatto bene a non fare turnover, in primis perché siamo ancora all’inizio. Poi magari le rotazione le fai nelle prossime. Comunque la realtà è che il Napoli è superiore alla Lazio. La prestazione è stata bruttissima, non mi piace questo fatto di parlare di arbitri o di episodi».