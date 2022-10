Giordano: «Un errore non aver preso un attaccante di scorta»

Bruno Giordano ha detto la sua sull’assenza di Ciro Immobile, che peserà e non poco in casa Lazio. Queste le sue parole

Bruno Giordano ha detto la sua sull’assenza di Ciro Immobile, che peserà e non poco in casa Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Quando si fa mercato bisogna mettere in conto anche gli infortuni. Ora la Lazio dovrà giocare sette gare senza una punta di ruolo, visto che, eccetto Immobile, non ha altre in rosa. Una squadra di questo livello non può non avere un centravanti di scorta. La campagna acquisti è stata buona, ma serviva investire in quella zona del campo. Sostituto? In primis servirà più possesso palla. Sotto questo punto di vista potrebbe essere importante Luis Alberto. Bisognerò puntare sul portare più giocatori possibili in area avversaria, ma anche sull’agilità. In questo Pedro può essere l’ideale».