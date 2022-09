Giordano: «Meglio non rischiare Immobile. E sul sostituto...»

Bruno Giordano guarda già a Lazio-Spezia, dicendo la sua sulla gestione di Ciro Immobile e sul suo sostituto

Bruno Giordano guarda già a Lazio-Spezia, dicendo la sua sulla gestione di Ciro Immobile e sul suo sostituto. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Se Immobile è alle prese con un’edema significa che c’è qualche fibra che è saltata. Non si scherza con i muscoli. Io fossi in Sarri per lo Spezia non lo rischierei. Da un piccolo stiramento puoi andare incontro a qualcosa di peggiore. Ciro per noi è molto importante, è vero che tutte le gare sono dure, ma giocare con lo Spezia è diverso da un big match. Se la Lazio gioca come sa contro i liguri vince. Queste sono le gare che dipendono da noi e se riuscissimo a fare la gara che sappiamo i tre punti arriverebbero».