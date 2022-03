Giordano: «La Lazio non è mai in partita»

Bruno Giordano ha analizzato quanto accaduto ieri nel derby, sottolineando la prestazione negativa della Lazio

«La Lazio non ha giocato ed è andata in bambola dal primo gol. Ma io preferisco un gol al primo minuto e non al 90mo, perché hai tempo per recuperare. Il derby è una partita strana e particolare. La Roma ha meritato in tutto e per tutto. Forse noi eravamo troppo sicuri delle nostre qualità, ma in 90 minuti non c’è mai stata partita. Non me lo spiego, ma ce lo dovrebbero spiegare i calciatori e soprattutto l’allenatore».