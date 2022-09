Giordano: «Crisi Juve e Inter un'opportunità. E a gennaio...»

Bruno Giordano ha detto la sua sulle possibili ambizioni della Lazio dopo la vittoria ottenuta sul campo della Cremonese

«Abbiamo vissuto quello che può essere definito il week-end perfetto. Questo perché ha vinto chi doveva vincere, Lazio e Napoli, e hanno perso le altre. La squadra di Sarri quando è concentrata con le piccole non vince, ma stravince. Quando hai un finalizzatore come Immobile in questo tipo di gare la differenza emerge. Ambizioni? Milan e Napoli le vedo come quelle che si giocheranno il campionato, mentre nel discorso di crisi di Juventus e Inter può diventare un’opportunità Champions per squadre come la Lazio. La classifica è già bella, aumenta l’autostima. Se mantieni una classifica importante dopo il Mondiale, poi, puoi anche sfruttare la finestra invernale del mercato per aggiungere dei tasselli. Per esempio un vice Immobile. Il calendario è complicato, avere la possibilità di farlo rifiatare ogni tanto può diventare un fattore a lunga scadenza».