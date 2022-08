Giampaolo: «Non so se c’è grande divario con le big»

Il tecnico della Samp Giampaolo, alla vigilia del match con la Juve di domani, ha parlato di questo campionato di Serie A

«Lavoro per far sì che la mia sia una buona squadra, che può perdere contro le big ma che renda la vita difficile a tutti. Il divario è ampio? Non lo so, bisogna vedere. Abbiamo fatto una partita, il mercato è aperto e i calciatori li hai fisicamente ma magari non mentalmente».