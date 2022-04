Gasperini: «Ci siamo allontanati dalla zona alta della classifica, ma...»

Gasperini non ha cercato alibi dopo il ko con il Sassuolo, analizzando le possibilità dell’Atalanta nella corsa verso l’Europa

«Abbiamo pagato tanti aspetti. Sono successe davvero tante cose. Ci siamo allontanati dalla zona alta della classifica, ma oggi non ci sono scuse e alibi. Questa partita era una buona occasione per accorciare la classifica, ma non siamo riusciti a coglierla».