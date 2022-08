Atalanta, addio a Malinovskyi. Gasperini: «Ora cerchiamo...»

Gasperini ha praticamente ufficializzato l’addio di Malinovskyi all’Atalanta. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa

Gasperini ha praticamente ufficializzato l’addio di Malinovskyi all’Atalanta. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:

«Di lui posso dire che è stato straordinario con noi. Mi ricordo che è arrivato come regista o giocatore di centrocampo. Poi, negli anni, inseguendo sempre Ilicic, non abbiamo pensato a trovare calciatori dalle sue caratteristiche, come per esempio può essere Lookman. Come Pasalic e Pessina, anche lui è stato bravissimo ad adattarsi e fare cose egregie in un ruolo non suo. Ora penso che sia giusto che l’Atalanta insegua un calciatore che sia in grado di offrire più di sei gol all’anno, ma per me rimane un calciatore importante e che si è adattato molto bene. Adesso è giusto che in sede di mercato l’Atalanta ricerchi qualcosa con caratteristiche idonee al suo gioco».