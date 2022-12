Gasperini: «Il mio obiettivo è valorizzare i giocatori»

Gasperini ha analizzato quanto accaduto in questi dodici mesi in casa Atalanta. Queste le sue dichiarazioni

Gasperini ha analizzato quanto accaduto in questi dodici mesi in casa Atalanta. Queste le sue dichiarazioni in conferenza dopo l’amichevole con l’Az:

«Questo 2022 è passato come un fallimento, dove nessuno ha difeso questa squadra. La gente ci sta sempre accanto e l’Atalanta continuerà a vivere anche in futuro, ma fino a quando starò qua continuerò a lavorare in questa maniera. Fomentare una crisi da spogliatoio non va bene per Bergamo. Se io a Lecce faccio giocare Ruggeri è per testarlo, per il resto erano tutti giocatori già pronti. Devo continuare a valorizzare i giocatori, per poi venderli e reinvestire. Le mie scelte sono diverse dai nomi che si scrivono. L’Atalanta ha fatto plusvalenze enormi ed è stata in alto, questa è stata la storia. Oggi l’Europa non è scontata, la mia valutazione è completamente diversa».