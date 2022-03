Francisco Conceicao: «Io e Felipe Anderson grandi amici»

Francisco Conceicao, figlio di Sergio, ha parlato del suo rapporto con il padre, ma anche dell’amicizia con Felipe Anderson

Francisco Conceicao, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Porto, ha parlato del rapporto con papà Sergio, ma anche della sua amicizia con Felipe Anderson. Queste le sue parole:

«Per me è un grande orgoglio essere allenato da mio padre, ma io so distinguere tra i due ruoli e anche lui. Per me è sempre stato un punto di riferimento. Felipe Anderson? Quando sono arrivato in prima squadra eravamo io, Evanilson e proprio Felipe. Da allora abbiamo creato un’amicizia molto forte».