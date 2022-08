L’ex Lazio Folorunsho: «Felicissimo per il primo gol con il Bari»

Folorunsho ha parlato ai canali ufficiali del Bari dopo la grande vittoria in Coppa Italia contro il Verona

«Sono molto contento per aver realizzato il primo gol con la maglia del Bari e per la prestazione della squadra. Siamo una grande squadra che potrà fare bene in questo campionato e abbiamo dimostrato di aver tanta qualità. Dobbiamo continuare così».