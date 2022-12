Pippo Inzaghi: «Immobile mi piace e i suoi numeri non sono un caso»

Pippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina, ha parlato di Ciro Immobile e del suo rendimento in Nazionale

«Oggi ci sono pochi attaccanti. Credo che sia un fattore generazionale, ma qualcuno c’è. A me Immobile piace, perché se uno fa per 5 anni più di 20 gol in Italia non è un caso. In Nazionale ha fatto un po’ più fatica. Qualche centravanti c’è, ma noi avevamo Crespo, Batistituta, Trezeguet, Shevchenko. Non penso che sia dovuto dal modo di giocare. Basta vedere il Napoli, quando c’è Osimhen Spalletti non ci rinuncia. Raspadori? Anche lui mi piace molto. Mi sembra un bravissimo ragazzo, mi piace la faccia e non si lamenta mai. Può fare la prima e la seconda punta, perché è un calciatore completo. Mi piacerebbe vederlo con Immobile. Per me possono giocare insieme».