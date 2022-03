Italia-Macedonia, Elmas: «Conosco bene gli azzurri e darò una mano»

Elmas sarà il grande assente di Italia-Macedonia, ma il centrocampista del Napoli vuole comunque esser protagonista

Elmas sarà il grande assente di Italia-Macedonia, ma il centrocampista del Napoli vuole comunque esser protagonista. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dell’Uefa:

«Posso dare una mano perché conosco sia le loro tattiche che i loro giocatori. Conosco quasi tutti, molti di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l’allenatore in molti modi, spiace non poterlo fare in campo. Mondiali? Sarebbe la cosa più grande mai successa alla Macedonia».