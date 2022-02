ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

i due gioielli del Sassuolo Scamacca e Frattesi sono tornati sul loro passato alla Lazio. Queste le loro parole, dette in un’intervista doppia rilasciata ai microfoni di Sportweek.

SCAMACCA – «Tanti bei ricordi di quel periodo, soprattutto il torneo in Svezia, dove eravamo ospitati a coppie dalle famiglie dei ragazzi avversari. Facevamo dei danni ed eravamo un po’ irrequieti. Poi l’inglese. Non capivamo niente. Alla Lazio mi ricordo anche della vittoria nel derby con la Roma, perché erano più forti e quindi valse doppio. Una volta facevamo i raccattapalle in Lazio-Juventus e lui si è alzato per urlare alla curva che io tifavo Roma. E mi è toccato pure cantare l’inno»»

FRATTESI – «Nel Torneo facevamo un sacco di danni come ha già spiegato Gianluca. Allo stadio andrei a vedere la Roma»».