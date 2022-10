Domizzi: «La Lazio ha grandi numeri, ma occhio all’Udinese»

Domizzi ha analizzato la sfida tra Lazio e Udinese, in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

Domizzi ha analizzato la sfida tra Lazio e Udinese, in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano.

LAZIO – «La Lazio è una squadra che ha numeri importanti nell’ultimo periodo, con quattro vittorie di fila e zero gol subiti. È sempre stata una squadra in grado di fare tanto gioco e tanti gol, ma che quest’anno sta trovando una grande solidità difensiva».

UDINESE- «Aspettarsi un inizio così era difficile, ma credo che la cosa più bella sia che la differenza tra quest’annata e le scorse è che è cresciuto qualche giocatore chiave. Quello che balza agli occhi è però lo spirito che ha portato Sottil, non solo al gruppo squadra, ma a tutto l’ambiente, che sin dall’inizio è sempre stato positivo, La squadra friulana gioca in maniera spensierata, con tanta voglia di fare risultato, ma soprattutto fa delle belle prestazioni. Il tecnico è stato bravo a trasmettere questa fame e questa cosa, unita a quattro-cinque senatori cresciuti nel rendimento e ad alcuni giovani interessanti, ha fatto sì che il livello generale della squadra si alzasse molto».

PARTITA – «Che gara sarà? Vengono entrambe da una partenza ottima in campionato e da una striscia di risultati importantissima. Si può mettere in preventivo dopo un periodo così una battuta d’arresto., Credo che questo discorso valga per entrambe e che quindi l’aspetto mentale in questa partita sarà più importante di quello tecnico-tattico. Chi avrà più voglia di tenere aperta la striscia positiva avrà un bel vantaggio sull’altra».