Di Natale: «L'assenza di Immobile si fa sentire. E su Sarri...»

L’ex attaccante dell’Udinese Di Natale ha analizzato il match di oggi tra i friulani e la Lazio, toccando diversi temi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero.

PARTITA – «Sarà una partita interessante, come quella in Coppa Italia. Lazio e Udinese sanno giocare a calcio»

IMMOBILE – «Ciro è l’attaccante più forte della Serie A, uno di quelli che segna tanto e raggiunge sempre obiettivi importanti, sia personali che per il club. Quando non c’è si sente molto la mancanza lì in attacco».

SARRI – «Il mister vuole giocatori adatti al suo gioco e alla Lazio sono rimasti molti del ciclo precedente. Quest’anno bisogna porre le basi per la prossima stagione. Sarri fa giocare bene le sue squadre, ma gli serve un po’ di tempo. Poi è chiaro che qualcosa manca. Se non c’è Immobile si fa fatica lì davanti. Poi servono gli esterni. Dopo qualche tentennamento iniziale, però ora la mano di Sarri si sta cominciando a intravedere».