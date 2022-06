Di Natale: «Immobile? Spero riesca a superarmi»

Di Natale ha parlato di Ciro Immobile e della possibilità di esser superato per numero di gol dal biancoceleste

Di Natale ha parlato di Ciro Immobile e della possibilità di esser superato per numero di gol dal biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport:

«Io ero a circa 150 reti quando avevo 34 anni e ho chiuso a 209. Immobile ha tanta strada davanti, visto che ha 32 anni. Credo che, se dovesse star bene fisicamente e mentalmente, raggiungerebbe una quota spaventosa. Gli auguro tutto il bene possibile e se mi dovesse superare sarei felice. È comunque un italiano che sorpassa un italiano. Io superai Roberto Baggio, un vero idolo, ed è stato un sogno e una grande gioia. Se Immobile lo dovesse nei miei confronti potrebbe solo farmi piacere. Lui è un grandissimo attaccante. D’altronde non può essere altrimenti se vinci per 4 volte il titolo come migliore marcatore del campionato. Può migliorare ancora, quello che ha fatto alla Lazio è qualcosa fuori dal normale. Si muove tanto, attacca la profondità, sotto porta non sbaglia quasi mai, fa sempre la differenza. Il gol ce l’hai dentro oppure no, i numeri non mentono mai».