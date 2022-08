Di Canio: «Vedo il Milan favorito per il titolo. E la Roma...»

Di Canio ha parlato della Serie A, che prenderà il via in questo fine settimana. Queste le parole dell’ex Lazio

Di Canio ha parlato della Serie A, che prenderà il via in questo fine settimana. Queste le parole dell’ex Lazio, rilasciate ai microfoni di Tuttosport:

«A oggi la mia favorita è il Milan, che ha vinto lo scorso anno. L’Inter sarà per me la contendente numero uno, fatto salvo che rimanga Skriniar. Le altre le vedo molto più indietro, a partire dalla Juve. La squadra bianconera ha problemi strutturali da due anni e non li ha risolti. La Roma? Mourinho ha fatto all-in e se parte bene può anche dire la sua in un campionato».