Di Canio: «A Sarri do 7. Mourinho? Con quello stipendio...»

Di Canio ha dato il suo giudizio sulla stagione di Lazio e Roma, soffermandosi in primis sui due allenatori. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

«La stagione dei biancocelesti è da 7 e Sarri è stato bravo. La Roma merita 5,5 per il campionato. Mourinho? Con quello stipendio dovrebbe giocare per vincere i campionati. Io credo che la società gli chiedesse almeno la Champions. Ora c’è la finale Conference, che cambia di tanto ed è comunque una Coppa. In caso di vittoria la stagione diventerebbe da 6,5-7. Però con i 126 milioni spesi dal tecnico giallorosso mi aspetto altro».