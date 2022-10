Delio Rossi: «Nella Lazio tanti singoli fanno la differenza»

Delio Rossi ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi anche su angoli singolo della rosa biancoceleste

Delio Rossi ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi anche su angoli singolo della rosa biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate sui microfoni di Radio Kiss Kiss:

«La Lazio ha alcuni giocatori che fanno la differenza, come per esempio Milinkovic-Savic. La Roma? Il gioco dei giallorossi ha come obiettivo quello di non far giocare gli avversari, per poi provare a finalizzare. Lazio, Fiorentina, Udinese giocano diversamente».