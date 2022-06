Delio Rossi: «Lazio scoperta in ruoli decisivi. Urgono rinforzi»

Delio Rossi ha analizzato la situazione in casa Lazio, soffermandosi sui limiti e le mancanze della rosa biancoceleste

Delio Rossi ha analizzato la situazione in casa Lazio, soffermandosi sui limiti e le mancanze della rosa biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Lavorare sui giocatori e importantissimo e ogni giorni in più potrebbe fare la differenza. Quindi la Lazio dovrebbe accelerare. Ma va detto che tutti in Italia fanno fatica. I biancocelesti sono scoperti in ruoli fondamentali. Mancano un portiere, un difensore centrale dominante e un centrocampista statico, che protegga la difesa. Marcos Antonio? Non ha quelle caratteristiche. Terzino sinistro? Non è una priorità».