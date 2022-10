Dalla Palma: «Manganiello ha capovolto le regole. E Sarri...»

Dalla Palma ha analizzato quanto accaduto in Lazio-Salernitana, soffermandosi anche sull’arbitraggio di Manganiello

Dalla Palma ha analizzato quanto accaduto in Lazio-Salernitana, soffermandosi anche sull’arbitraggio di Manganiello. Queste le sue parole, riportate sulle pagine del Corriere dello Sport:

«Il giallo di Manganiello è stato inventato e priverà il derby di domenica di Milinkovic, uno dei protagonisti più attesi. Sarri, nel momento di maggiore difficoltà, ha voluto inserire il suo giocatore più forte, che non ha commesso alcuna irregolarità. E tra l’altro l’arbitro era lo stesso del giallo a Zaccagni pre derby dello scorso anno. Vanno comunque riconosciuti i meriti della Salernitana, che ha ribaltato i valori in campo. Un po’ come l’arbitro ha capovolto le regole. Un rimpianto in casa Lazio? Il gol sbagliato da Vecino a inizio ripresa. Sarebbe stato il 2-0 e avrebbe chiuso la partita».