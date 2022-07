Cucchi: «Emozionato dall’arrivo di Romagnoli alla Lazio»

Riccardo Cucchi ha voluto dire la sua sull’arrivo di Romagnoli alla Lazio, non nascondendo le sue emozioni e la sua lazialità

Riccardo Cucchi ha voluto dire la sua sull’arrivo di Romagnoli alla Lazio, non nascondendo le sue emozioni e la sua lazialità. Queste le sue parole, affidate al suo profilo Twitter:

«l calcio è passione. Sì, lo sappiamo. È anche affari e business. Ma quando entriamo in uno stadio il cuore batte solo per i nostri colori. E sapere che in campo c’è qualcuno che gioca con la nostra stessa emozione fa chiudere il cerchio. Vorrei più Romagnoli in ogni squadra».