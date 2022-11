Cristante «Ci è mancato il guizzo, ma oggi la Lazio...»

Cristante ha analizzato Roma-Lazio, dove è arrivata la vittoria dei biancocelesti grazie al gol di Felipe Anderson. Queste le sue parole

«La Lazio ci ha lasciato giocare, ma ci è mancato il guizzo finale negli ultimi metri. Potevamo fare qualcosa in più, ma loro si sono chiusi molto bene. Non era facile. Non siamo scarichi dal punto di vista mentale. Ripeto, ci è mancato qualcosa nell’area di rigore avversaria per trovare il gol».