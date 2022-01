Cragnotti: «Io avevo la Lazio nel destino»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Cragnotti, che oggi compie 82 anni, ha voluto parlare del suo grande amore per la Lazio. Queste le sue parole

Sergio Cragnotti, che oggi compie 82 anni, ha voluto parlare del suo grande amore per la Lazio: Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Incontro Olympia:

«Mi auguro di tornare a vivere i fasti e le vittorie di quegli anni che, una squadra come la Lazio dovrebbe viver sempre!. Il mio compleanno? È sempre stata un’emozione per me essere nato nello stesso giorno della Lazio, evidentemente avevo la Lazio nel destino».