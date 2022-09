Corini: «Studio molto il modo di allenare di Sarri. E su Eriksson...»

Eugenio Corini, in una lunga intervista, ha elogiato sia Maurizio Sarri che Sven Goran Eriksson. Queste le sue parole ai microfoni di La Gazzetta dello Sport:

«Ho avuti tanti grandi maestri, da Cagni a Guidolin, da Delneri a Eriksson, Lippi. E poi sono stato convocato da Sacchi, durante gli anni alla Samp. Chi sto studiando? Ci sono tante metodologie. Ammiro Gasperini, il suo calcio aggressivo, uomo su uomo, con idee ben precise su come creare le superiorità, con il gioco sulle fasce laterali, come attaccare il centro, ha tracciato una strada che in tanti stanno seguendo. O le idee di Sarri su come si attacca, consolidando il possesso, e come si difende più di reparto. La bellezza è che ogni tecnico ha le sue metodologie e idee».