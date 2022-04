Compagnoni: «Lazio avversaria ostica per il Milan»

Compagnoni ha parlato del prossimo turno di Serie A, che prevede la doppia sfida sull’asse Roma-Milano. Queste le sue parole

Compagnoni ha parlato del prossimo turno di Serie A, che prevede la doppia sfida sull’asse Roma-Milano. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Sulla carta è un pochino più complicato l’impegno del Milan sul campo della Lazio, per due motivi. Il primo è che il Milan gioca in trasferta e l’Inter gioca in casa, mentre il secondo, che e forse anche il più importante, è che la Roma potrebbe essere condizionata dal fatto che dopo cinque giorni giocherà una partita importantissima contro il Leicester in semifinale di Conference League. Se la Roma fosse stata a tre punti dal quarto posto si sarebbero potuti fare dei discorsi diversi, ma a cinque giornate dalla fine con cinque punti dalla Juve ci sta, anche inconsciamente, che la Roma sia più proiettata sulla gara di Leicester che su quella con l’Inter. Sulla carta dovrebbe essere un po’ più difficile l’impegno del Milan».