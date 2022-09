Commisso: «La Fiorentina ha bisogno di un po’ di tempo»

Il presidente della Fiorentina Commisso, in una lunga conferenza stampa, ha parlato degli obiettivi dei viola

Il presidente della Fiorentina Commisso, in una lunga conferenza stampa, ha parlato degli obiettivi dei viola. Queste le sue parole:

«Parliamo di numeri: c’è qualche americano che ha messo 400 milioni in Italia? Soldi suoi? Eppure devo ricevere critiche: io, l’allenatore e i giocatori… Perché così sapete fare a Firenze, parlare troppo e fare poco. Questo fa male a tutta la nostra società. La nostra squadra deve essere aiutata, le critiche a Italiano non mi sono piaciute e spero finiranno. Obiettivi? Bisogna dare tempo. In questa stagione puntiamo a fare meglio».