Causio: «Assurdo giocare il Mondiale in questo periodo»

Causio ha detto la sua sullo svolgimento dei Mondiali in questo periodo dell’anno. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore, rilasciate ai cronisti presenti a margine del 22/o Galà del Calcio Triveneto:

«Sono assolutamente contrario alla disputa dei mondiali di calcio in questo periodo, a cavallo tra autunno e inverno, è una cosa che non ha assolutamente senso. A queste date per i mondiali erano tutti contrari, ma lo hanno fatto lo stesso e alla fine è stato accettato. Sarà un campionato anomalo, che io non accetto».