Lazio Women, Catini: «Ora serve guardare al futuro»

L’allenatore della Lazio Women Catini ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del sito ufficiale.

PARTITA – «Oggi avevo chiesto alle ragazze di dimostrare a loro stesse ed a tutti gli altri il nostro percorso di crescita. Avevamo parlato nella riunione pre-gara che il nostro obiettivo era quello di proseguire sulla scia delle ultime prestazioni così come nella sfida contro il Verona dove abbiamo preso i nostri primi tre punti e come nel derby dove abbiamo fatto una grandissima partita. Non dovevamo accontentarci di aver già risolto i nostri problemi, e infatti siamo scesi in campo con cattiveria e grinta».

PRESTAZIONE – «Faccio i complimenti alla mia squadra anche se forse avremmo meritato qualcosa in più, soprattutto a fine primo tempo. Nella prima metà di gara abbiamo meritato molto di più della Fiorentina, abbiamo avuto quattro o cinque palle gol. Nel secondo tempo la Fiorentina ci ha schiacciato e ci ha messo un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico. Loro sono state brave a trovare l’episodio del rigore, forse meritavamo di più noi ma va bene così. Per la parte del campionato che mi riguarda non posso far altro che complimentarmi con le ragazze ed essere orgoglioso, l’ho già detto in passato che nonostante le tantissime difficoltà ambientali e di risultato non hanno mai mollato. Le mie ragazze hanno tenuto la barra dritta arrivando oggi a giocarsela alla pari con squadre più attrezzate di noi. Io posso solo che essere soddisfatto».

PERIODO – «Le prestazioni delle ultime gare ci danno un po’ più di fiducia per il 2022, però con le ragazze abbiamo deciso di concentrarci sulla prima partita e di guardare al girone di ritorno come un nuovo campionato. Dobbiamo pensare che stiamo ricominciando da zero. Servirà fare punti partita dopo partita e poi alla fine del campionato tireremo le somme e vedremo dove siamo stati bravi ad arrivare. Via il passato, guardiamo al futuro per ripartire più carichi di prima. Auguro a tutte le ragazze ogni bene possibile e faccio gli auguri a tutti i tifosi di un sereno Natale e un felice Anno Nuovo. Spero che l’anno nuovo oltre a tanti risultati ci porti anche tantissimi tifosi a sostenerci».