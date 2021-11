Cassano: «Servono acquisti per Sarri. Ecco qual è il rischio»

Antonio Cassano si è soffermato a parlare dei problemi della Lazio, evidenziati dalla sfida con la Juventus di sabato

Antonio Cassano si è soffermato a parlare dei problemi della Lazio, evidenziati dalla sfida con la Juventus di sabato. Queste le sue parole, dette alla Bobo Tv durante la puntata di ieri sera:

«La Lazio dipende troppo da Immobile, che fa i movimenti, allunga la squadra e permette ai compagni di venire dentro a giocare. Dobbiamo dare ancora tempo a Sarri. Ho paura che la Lazio possa rimanere nell’anonimato, o comunque vivere in una sorta di via di mezzo. Sono passati 3 mesi e mezzo e ancora non vedo niente di Sarri. Siamo ancora molto lontani da quello che lui cerca e che lui vole. Se vuoi farlo rinnovare devi prendergli giocatori che lo soddisfano e che gli possano mettere in pratica le sue idee di calcio, altrimenti con questa squadra qua si fa fatica».