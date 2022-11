Cassano: «Lazio troppo sterile contro la Juve»

Cassano ha detto la sua su quanto accaduto in Juve Lazio, sottolineando cosa è mancato alla squadra biancoceleste

«La Juve ha vinto tante partite non meritandole e giocando male. Con la Lazio ha fatto esattamente quello che vuole Allegri, difendendo bene e sfruttando il contropiede. Ha strameritato di vincere contro la Lazio. La squadra biancoceleste ha giochicchiato, è stata sterile e ha fatto errori clamorosi sui due gol. La Juve alla fine poteva fare 4-5 gol. I capitolini invece non hanno mai tirato in porta».