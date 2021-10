Carnasciali: «Lazio-Fiorentina una grande occasione per i viola»

L’ex difensore della Fiorentina Carnasciali ha parlato del match contro la Lazio in programma mercoledì sera

L’ex difensore della Fiorentina Carnasciali ha parlato del match contro la Lazio in programma mercoledì sera. Queste le sue parole ai microfoni di Tmw Radio:

«In questo momento vedo la Fiorentina subito dietro le 3-4 squadre note. Con la Lazio sarà un altro banco di prova importante. Nel caso in cui si dovesse fare risultato anche lì, perché non puntare al terzo posto? Godiamoci il momento».