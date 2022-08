Infortuni Serie A, prof. Capua: «Una situazione da studiare»

Sulla questione degli infortuni in Serie A, è intervenuto il professor Pino Capua. Queste le sue dichiarazioni

«Si tratta di problemi di diversa natura. Infatti alcuni traumatici, come quello di Zaniolo, altri invece di carattere muscolare, come ad esempio quello di Di Maria, e questi ultimi possono diventare un problema. Fermo restando che tutto quello che è stato fatto nelle sedi opportune è indubbiamente secondo regola, è possibile che qualche giocatore possa aver risentito di un lavoro affrettato; sottolineo che le preparazioni ormai hanno una connotazione talmente precisa e scientifica che non si possono attribuire gli incidenti a carichi di lavoro sbagliati. Ovvio è che questo susseguirsi di infortuni deve far riflettere, soprattutto in virtù del fatto che a breve si farà una nuova preparazione per poi tornare in campo a gennaio dopo i Mondiali. Si tratta comunque di situazioni mai viste prima e quindi da studiare».